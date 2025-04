Voorbereidingen op mogelijke Ajax-huldiging in volle gang

Het is nog altijd niet duidelijk waar een mogelijke huldiging van Ajax gehouden gaat worden. De gemeente is zich al wel volop aan het voorbereiden op en mogelijk feest, zo laat een woordvoerder weten aan AT5.

Over de locatie van de huldiging kan echter nog weinig gezegd worden. Een traditionele huldiging op het Museumplein is geen zekerheid. Ajax kan zoals het er nu voorstaat de laatste drie speelrondes kampioen worden, maar dan wordt ook het Mahler-festival gehouden op die locatie. De Amsterdammers moeten de voorsprong op PSV vergroten om dat te voorkomen.

Burgemeester Femke Halsema geeft de voorkeur aan een huldiging op het Museumplein, maar het is nog afwachten of dat mogelijk blijkt. "Wat ons betreft is het natuurlijk hartstikke leuk: een feest voor Ajax en een feest voor het concertgebouw", reageert Jacob van der Vlugt, Concertgebouw-zegsman, aan AT5. "Als die huldiging precies om 20.00 uur 's avonds is, is er misschien wat geluidsoverlast. Maar ik denk dat de gemeente gewoon heel goed gaat kijken hoe het samen kan"