Voormalig Ajacied (30) nu fiscalist: "Dat past minder bij mij"

Mous combineerde het voetbal al met een studie en besloot vervolgens te stoppen als profkeeper. "Ik heb het erg leuk gehad. Maar het resultaat was heilig. Na een paar nederlagen was er een minder vrolijke stemming. Als je bezig bent met een beleid voor langere termijn neer te zetten, dan bijt dat elkaar soms. Die waan van de dag past minder bij mij", legt hij uit in gesprek met de Telegraaf. "Maar ik heb gave dingen meegemaakt en met leuke mensen gewerkt."

De inmiddels dertigjarige Haarlemmer kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd als profdoelman. "Op mijn tiende ging ik naar de jeugdopleiding van Ajax. Ik heb dus achttien jaar in het profvoetbal meegedraaid. Ik heb veel mooie dingen meegemaakt: een landskampioenschap bij de jeugd, keepen in de Youth League en doelman in de Eredivisie", somt hij op. "Maar ik vond het werk en de mensen binnen de fiscaliteit ook heel leuk."

Mous ziet grote verschillen tussen de voetballerij en zijn huidige werkomgeving. "Wie in het voetbal het hardste roept, heeft gelijk. Bij Deloitte werken we op een heel andere manier. De balans schoof steeds een beetje die richting op."