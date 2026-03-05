Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Voormalig Ajacied (30) nu fiscalist: "Dat past minder bij mij"

Max
bron: De Telegraaf
Xavier Mous
Xavier Mous Foto: © Pro Shots

Xavier Mous besloot twee jaar geleden op 28-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan te zetten. De voormalig doelman van Ajax is inmiddels werkzaam als fiscalist. 

Mous combineerde het voetbal al met een studie en besloot vervolgens te stoppen als profkeeper. "Ik heb het erg leuk gehad. Maar het resultaat was heilig. Na een paar nederlagen was er een minder vrolijke stemming. Als je bezig bent met een beleid voor langere termijn neer te zetten, dan bijt dat elkaar soms. Die waan van de dag past minder bij mij", legt hij uit in gesprek met de Telegraaf. "Maar ik heb gave dingen meegemaakt en met leuke mensen gewerkt."

De inmiddels dertigjarige Haarlemmer kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd als profdoelman. "Op mijn tiende ging ik naar de jeugdopleiding van Ajax. Ik heb dus achttien jaar in het profvoetbal meegedraaid. Ik heb veel mooie dingen meegemaakt: een landskampioenschap bij de jeugd, keepen in de Youth League en doelman in de Eredivisie", somt hij op. "Maar ik vond het werk en de mensen binnen de fiscaliteit ook heel leuk."

Mous ziet grote verschillen tussen de voetballerij en zijn huidige werkomgeving. "Wie in het voetbal het hardste roept, heeft gelijk. Bij Deloitte werken we op een heel andere manier. De balans schoof steeds een beetje die richting op."

Gerelateerd:
Jordan Henderson

VIDEO | Woedende Jordan Henderson wil reserve-bank aanvliegen

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties