Voormalig Ajacied aan de slag bij Oranjevrouwen: "Diverse groep"

Reuser heeft als speler en als trainer ruime ervaring. Als speler kwam hij namens Ajax, Vitesse, Willem II, RKC Waalwijk en NAC Breda tot ruim tweehonderd wedstrijden in de Eredivisie en was hij met Ipswich Town jarenlang actief in de Premier League.

Met Ajax won Reuser viermaal de landstitel en behoorde hij tot de selectie die de Champions League won in 1995. Reuser kwam eenmaal uit voor Oranje. Na zijn actieve carrière werkte Reuser als coach in de jeugdopleiding van NAC en Ajax, en al eerder bij de KNVB. Hij was coach van diverse jeugdelftallen en onderdeel van de scoutingsstaf van het Nederlands mannenelftal voor het WK 2022.

Veurink heeft daarnaast gekozen voor Roos Kwakkenbos als assistent. Voormalig voetballer Iwan Redan wordt de performance coach, Eline Sol is aangesteld als keeperstrainer. Veurink is blij met de samenstelling van zijn staf: "Ik ben trots op de technische staf die we hebben samengesteld. We hebben bewust gekeken naar de kwaliteiten en competenties van ieder individu om elkaar optimaal aan te vullen. Het is een diverse en complementaire groep en ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken."