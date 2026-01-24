Voormalig Ajacied achter tralies: "Ik heb het heel zwaar"

Een niet nader genoemd oud0jeugdspeler (18) van Ajax en FC Volendam zit al sinds oktober in de gevangenis voor een ramkraak. Dat meldt De Gelderlander . De voetballer wilde voorlopige vrijlating, maar zag zijn verzoek afgewezen worden.

De krant meldt dat de talentvolle voetballer steeds vaker in het criminele circuit belandde Eerder kreeg hij van de jeugdrechter al een gevangenisstraf van een paar weken, maar nog voordat hij deze kon uitserveren was het weer raak.

In de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 oktober ging hij samen met twee vrienden naar Arnhem waar hij juwelierszaak ’t Gouden Paleis wilde beroven. De knal bij het forceren van het pand was zo hard, dat de politie snel ter plekke was. Ook de gehele buurt werd wakker van het geknal.

De voormalig jeugdspeler zit nog vast, terwijl dat niet voor zijn vrienden geldt. "Ik zit als 18-jarige tussen volwassen zware criminelen. Daar hoor ik niet. Er zijn elke dag vechtpartijen. Ik heb het heel zwaar. Ik snap dat ik een grote fout heb gemaakt, maar dit is geen goede straf voor mij. Ik heb mijn lesje wel geleerd", zei hij tegen een rechter, die niet meeging in zijn pleidooi.