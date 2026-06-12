Voormalig Ajacied adviseert Koeman: "Met Brobbey en Malen voorin"
Het Nederlands elftal neemt het zondagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten op tegen Japan en Gerald Vanenburg hoopt dat Oranje met twee spitsen gaat spelen. De voormalig profvoetballer, die onder andere bij Ajax, PSV en FC Utrecht speelde, heeft een duidelijk advies voor bondscoach Ronald Koeman.
"Ik ben voor een ander systeem dan de bondscoach. Omdat ik vind dat je realistisch moet zijn en je speelwijze moet afstemmen op de kwaliteiten van de selectie”, legt hij uit op de website van de Telegraaf. "Dit Nederlands elftal is niet zo heel goed. Op het middenveld heeft Nederland spelers van wereldklasse. Daar moet je er in mijn optiek zo veel mogelijk van opstellen", aldus Vanenburg.
"En Oranje heeft zó veel snelheid dat ik denk dat je daar in een 4-4-2 of zelfs 1-5-3-2-systeem het beste gebruik van kan maken en tegenstanders écht pijn kunt doen", constateert hij. "Natuurlijk moet je variëren en heeft Oranje de spelers om te domineren. Maar Nederland moet er mede door de hitte in Amerika voor kiezen om in fases van wedstrijden de tegenstander – die zeker verder in het toernooi over iets meer kwaliteit zal beschikken – te laten komen. Om ruimte te creëren en dan met snelheid in de omschakeling te kunnen toeslaan", vervolgt Vanenburg.
"Denzel Dumfries en Micky van de Ven hebben als backs het vermogen om constant te vertrekken", beseft hij. "En ook op het middenveld staan spelers met veel loopvermogen en snelheid. Met Brian Brobbey en Donyell Malen voorin, die redelijk balvast zijn en achter elkaar kunnen spelen, maak je het dan ongelooflijk dynamisch", stelt Vanenburg, die Ryan Gravenberch als 'nummer zes' zou opstellen. "Hij heeft bij grote clubs als Ajax, FC Bayern München en nu dus Liverpool gespeeld en zijn ogen goed opengehouden. Daardoor heeft hij een prachtige ontwikkeling doorgemaakt.”
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