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Ajax historie & oud-spelers

Voormalig Ajacied Bakker mee op trainingskamp Eredivisieclub

Max
bron: NEC
Mitchel Bakker
Mitchel Bakker Foto: © Pro Shots

Mitchel Bakker krijgt de kans een contract af te dwingen bij NEC. De voormalig Ajacied gaat mee op trainingskamp met de Nijmegenaren. 

Bakker zit zonder club nadat zijn contract bij Atalanta Bergamo eerder deze maand in goed overleg werd ontbonden. Nu is de vleugelverdediger dus neergestreken bij NEC. De ploeg van Dick Schreuder gaat deze week op trainingskamp naar Spanje, waar Bakker zich mag laten zien.

Mocht de 26-jarige Bakker een contract afdwingen, brengt hij NEC een schat aan ervaring. Na zijn vertrek bij Ajax in 2019 speelde de Nederlander voor Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Atalanta Bergamo en LOSC Lille. 

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