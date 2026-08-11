'Voormalig Ajacied Bergwijn in de etalage gezet door Al-Ittihad'

Bergwijn maakte twee jaar geleden voor ruim twintig miljoen euro de overstap van Ajax naar Al-Ittihad. In zijn eerste seizoen Saoedi-Arabië was de vleugelaanvaller in de competitie nog goed voor dertien goals en zeven assists. Zijn tweede jaar ging het sportief minder met de club.

Al-Ittihad is de Oranje-international nu in de etalage aan het zetten, zo schrijft VI. Bergwijn heeft nog een eenjarig contract en zou voor nog maar een fractie van zijn aankoopsom kosten.