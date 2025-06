'Voormalig Ajacied biedt gedegradeerd Willem II helpende hand'

Galasek was aanwezig in het Koning Willem II Stadion toen de beslissende play-off-wedstrijd tegen Telstar verloren werd. Volgens de Telegraaf wil de Tsjechische oud-prof Willem II graag helpen, bijvoorbeeld in de rol van assistent-trainer. De nieuwe technisch directeur Freek Heerkens moet voor volgend seizoen een nieuwe technische staf samenstellen. Interim-trainer Kristof Aelbrecht blijft waarschijnlijk als assistent actief.

De inmiddels 52- jarige Galasek speelde van 1996 tot 2000 voor Willem II voor hij een transfer maakte naar Ajax. In het verleden ambieerde Galasek de functie van hoofdtrainer bij Willem II, maar dat ging destijds niet door.