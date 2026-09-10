Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

'Voormalig Ajacied Calvin Bassey in beeld bij Italiaanse topclub'

Max
bron: TeamTalk
Calvin Bassey
Calvin Bassey Foto: © Orange Pictures

Calvin Bassey staat in de belangstelling van Internazionale. Dat meldt het Engelse TEAMtalk

De voormalig Ajacied doet het al meerdere seizoenen goed bij Fulham en kan nu op interesse rekenen van Inter. Fulham lijkt de verdediger echter niet zomaar te willen laten gaan.

De 26-jarige Nigeriaan ligt nog tot volgende zomer vast bij Fulham, maar de Engelse club heeft de optie om zijn contract met nog een jaar te verlengen. Volgens TEAMtalk wil Fulham met Bassey in gesprek over een nieuwe, langdurige verlenging. 

Gerelateerd:
Noa Lang

Lang reageert op incident: "Hij gedroeg zich op een manier die.."

0
Hakim Ziyech bij Al Duhail

Ziyech kijkt ogen uit in Brazilië: "Ik ben heel enthousiast"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Calvin Bassey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Henk Spaan verbaasd door Ajacied: "Dat begrijp ik gewoon niet"

'Voormalig Ajacied Calvin Bassey in beeld bij Italiaanse topclub'

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Fortuna Sittard - Ajax

Kieft op de bres: "Denk je dat je een wereldwonder binnenhaalt?"

Sneijder verkoopt partij voetbalshirts: "Doet het voor geld"

Ajax-huurling laat zich uit over zijn toekomst: "Het doel is..."

Lang reageert op incident: "Hij gedroeg zich op een manier die.."

Felle kritiek op Ajax: "Het ligt te rollenbollen en te janken"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws