'Voormalig Ajacied Calvin Bassey in beeld bij Italiaanse topclub'

Calvin Bassey staat in de belangstelling van Internazionale. Dat meldt het Engelse TEAMtalk .

De voormalig Ajacied doet het al meerdere seizoenen goed bij Fulham en kan nu op interesse rekenen van Inter. Fulham lijkt de verdediger echter niet zomaar te willen laten gaan.

De 26-jarige Nigeriaan ligt nog tot volgende zomer vast bij Fulham, maar de Engelse club heeft de optie om zijn contract met nog een jaar te verlengen. Volgens TEAMtalk wil Fulham met Bassey in gesprek over een nieuwe, langdurige verlenging.