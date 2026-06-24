Voormalig Ajacied Denswil weer terug op de Nederlandse velden
Stefano Denswil is terug in Nederland. De voormalig Ajacied traint mee met FC Volendam om zijn conditie op peil te houden.
Denswil loopt uit zijn contract bij het Turkse Kayserispor en kan deze zomer dus op zoek naar een nieuwe club. Momenteel houdt de verdediger zijn conditie op peil bij FC Volendam. "Het is fijn dat een club als Volendam je met open armen wil ontvangen en dat je hier een goede training neer kunt zetten. Misschien dat ik iets van mijn visie en ervaring kan delen hier", reageert hij tegenover het Noordhollands Dagblad.
Het is afwachten of de 33-jarige Denswil ook een contract gaat tekenen bij FC Volendam. "Ik sluit een club in Nederland niet uit, maar ik laat het voorlopig allemaal op me afkomen", laat hij weten. "Ik ben in Volendam om fit te blijven en verder houd ik alles open. Uiteraard heb ik met Volendam afspraken gemaakt en verwachtingen uitgesproken. Mijn eerste indruk is top, maar verder zie ik het allemaal wel."
Denswil doorliep de jeugd van Ajax en speelde daarna 39 wedstrijden voor de hoofdmacht. Vervolgens kwam de verdediger uit voor Clbu Brugge, Bologna, Trabzonspor en Kayserispor.
Zet in op Nederland tegen Tunesië!
Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Weghorst nog in beeld bij FC Twente? "Heb hem niet meer gesproken"
Voormalig Ajacied Denswil weer terug op de Nederlandse velden
Ajax-doelwit (20) kondigt zelf transfer naar Amsterdam aan
Winston Bogarde prijst oud-Ajacied: "Dan heb je jezelf bewezen"
Wout Weghorst dankbaar bij Oranje: "Heb daar een foto van gezien"
Dumfries na kritiek Frenkie de Jong: "Heb niet zoveel irritaties"
Ajax Vrouwen verkoopt speelster (22) aan Duitse club: "Trots"
Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"
Opvallend! Fitz-Jim gespot met voormalig Ajacied en Mees Hilgers
Waterreus kritisch: "Hij is vele malen beter dan Memphis Depay"
Derksen: "Geneert je wel dat zo’n hijgend hert in Oranje speelt"
'Ajax op het punt om zich te versterken met speler van Atlético'
'Club Brugge wil Ajax aftroeven in strijd om ervaren doelman'
'Lazio gaat voor hereniging tussen Kenneth Taylor en oud-Ajacied'
Ajax legt Marokkaans jeugdinternational vast: "Droom die uitkomt"
Ajax-boegbeeld Davy Klaassen ziet marktwaarde wederom dalen
Mikky Kiemeney sneert op Instagram na interview Frenkie de Jong
Kraay junior reageert: "Dat liet hij bij Ajax nauwelijks zien"
Theo Janssen: "Volgens mij loopt hij net meer dan 7 kilometer"
Kenneth Perez: "Toen zag ik hem een paar jaar later bij Ajax..."
Brobbey maakt indruk bij Oranje: "Dat kan Memphis helemaal niet"
Ajax heeft beet presenteert opvolger van García bij Jong Ajax
'Persoonlijk akkoord tussen Ajax en Caio Henrique is ver weg'
'Ajax bereikt akkoord over Henrique, transfersom ligt veel hoger'
Driessen trapt op de rem: "Polonaise rond Brobbey overdreven"
Feringa weg bij Ajax: "Beslissing genomen om afstand te nemen"
Johan Derksen wijst naar voormalig Ajacied: "Hij kan veel beter"
Ajax maakt oefenduels bekend: Engelse club op bezoek in de Arena
Garcia tekent bij club in Polen: "Aantrekkelijk, aanvallend spel"
"Mohammed Ihattaren kan daarom momenteel niet bij ons voetballen"