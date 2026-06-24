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Voormalig Ajacied Denswil weer terug op de Nederlandse velden

Max
bron: Noordhollands Dagblad
Stefano Denswil
Stefano Denswil Foto: © Pro Shots

Stefano Denswil is terug in Nederland. De voormalig Ajacied traint mee met FC Volendam om zijn conditie op peil te houden. 

Denswil loopt uit zijn contract bij het Turkse Kayserispor en kan deze zomer dus op zoek naar een nieuwe club. Momenteel houdt de verdediger zijn conditie op peil bij FC Volendam. "Het is fijn dat een club als Volendam je met open armen wil ontvangen en dat je hier een goede training neer kunt zetten. Misschien dat ik iets van mijn visie en ervaring kan delen hier", reageert hij tegenover het Noordhollands Dagblad

Het is afwachten of de 33-jarige Denswil ook een contract gaat tekenen bij FC Volendam. "Ik sluit een club in Nederland niet uit, maar ik laat het voorlopig allemaal op me afkomen", laat hij weten. "Ik ben in Volendam om fit te blijven en verder houd ik alles open. Uiteraard heb ik met Volendam afspraken gemaakt en verwachtingen uitgesproken. Mijn eerste indruk is top, maar verder zie ik het allemaal wel."

Denswil doorliep de jeugd van Ajax en speelde daarna 39 wedstrijden voor de hoofdmacht. Vervolgens kwam de verdediger uit voor Clbu Brugge, Bologna, Trabzonspor en Kayserispor. 

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