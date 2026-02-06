Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Het laatste Ajax Nieuws

Voormalig Ajacied die voor bijna €10 miljoen vertrok transfervrij

Thomas
bron: Torino
Dusan Tadic, Nicolas Tagliafico, Daley Blind en Perr Schuurs overleggen
Dusan Tadic, Nicolas Tagliafico, Daley Blind en Perr Schuurs overleggen Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajacied Perr Schuurs is per direct transfervrij. De centrale verdediger heeft zijn contract bij het Italiaanse Torino laten ontbinden, nadat hij al sinds oktober 2023 uit de roulatie is vanwege een slepende knieblessure. Daarmee komt er een vroegtijdig einde aan zijn dienstverband in Turijn.

Schuurs speelde sinds de zomer van 2022 bij Torino en maakte een sterke start. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 33 officiële duels in de competitie en beker. Het blessureleed begon in een thuiswedstrijd tegen Internazionale, waarin hij een zware kruisbandblessure opliep. De revalidatie verliep moeizaam, en uiteindelijk volgde een tweede operatie.

Met zijn vertrek uit Italië keert Schuurs voorlopig terug naar Nederland om verder te werken aan zijn herstel. In de zomer hoopt hij weer volledig fit te zijn en zich aan te sluiten bij een nieuwe club. Bij welke club dat gaat zijn zal nog moeten blijken.

Perr Schuurs
