'Voormalig Ajacied Dusan Tadic gelinkt aan volgende grote club'

Dusan Tadic is momenteel in gesprek met Benfica over een overstap. Dat meldt de Turkse transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu.

Tadic vertrok na afgelopen seizoen transfervrij bij Fenerbahce en zoekt nog altijd een nieuwe club. De voormalig aanvaller van onder andere FC Groningen, FC Twente, Southampton en Ajax werd al aan tal van nieuwe bestemmingen gelinkt. Daar komt nu Benfica bij.

Benfica zou zich na het vertrek van Angel Di Maria graag een nieuwe vleugelaanvaller annex aanvallende middenvelder willen hebben en is in die zoektocht uitgekomen bij de 36-jarige Tadic. De club zou in gesprek zijn met de Serviër, maar in welk stadium de onderhandelingen zich bevinden is niet bekend.