'Voormalig Ajacied Edson Alvarez hard op weg naar Spanje'
Edson Alvarez gaat zijn loopbaan waarschijnlijk vervolgen bij Real Sociedad. Dat meldt transferjournalist Matteo Moretto.
Alvarez lijkt geen toekomst te hebben bij West Ham United. Afgelopen seizoen speelde de middenvelder al op huurbasis bij Fenerbahce en de Mexicaan heeft opnieuw een vertrekwens. Volgens Moretto is Alvarez in gesprek met Real Sociedad.
De voormalig Ajacied is bereid om een deel van zijn salaris in te leveren om bij Real Sociedad te spelen. Alvarez werd ook gelinkt aan Ajax, maar er werd al snel een streep gezet door een mogelijke reünie. De international lijkt sowieso niet met West Ham United het Championship in te gaan.
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'Voormalig Ajacied Edson Alvarez hard op weg naar Spanje'
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