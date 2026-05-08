Voormalig Ajacied gevraagd naar terugkeer: "Zeker wil ik dat"

Christian Eriksen sluit een terugkeer naar Ajax zeker niet uit. De ervaren Deense middenvelder reageerde tijdens een evenement van Ajax Life positief op vragen over een mogelijke rentree in Amsterdam.

Op beelden van het evenement is te zien hoe Eriksen door Siem de Jong en presentator Rob van Rossum wordt gevraagd of hij openstaat voor een terugkeer bij Ajax. Daar hoefde de oud-Ajacied niet lang over na te denken. "Ja. Zeker wil ik dat", antwoordde hij duidelijk.

De 34-jarige middenvelder staat momenteel onder contract bij VfL Wolfsburg, waar hij nog een verbintenis heeft tot medio 2027. Met de Duitse club strijdt Eriksen in de slotfase van het seizoen tegen degradatie uit de Bundesliga.

Ondanks zijn leeftijd speelt de Deen nog altijd een belangrijke rol bij Wolfsburg. In 29 officiële wedstrijden was hij dit seizoen goed voor drie doelpunten en acht assists. De club bezet momenteel de zestiende plaats in de competitie. Nummer zeventien St. Pauli heeft evenveel punten, maar een minder doelsaldo. In de laatste speelronde treffen beide ploegen elkaar rechtstreeks.

Eriksen brak jaren geleden door bij Ajax en groeide uit tot publiekslieveling in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder kwam uiteindelijk tot 163 wedstrijden voor de Amsterdamse club, waarin hij 32 keer scoorde en 65 assists gaf. Na zijn vertrek speelde hij onder meer voor Tottenham Hotspur en Manchester United. Voor de Deense nationale ploeg kwam Eriksen inmiddels al 149 keer in actie.

