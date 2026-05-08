Voormalig Ajacied gevraagd naar terugkeer: "Zeker wil ik dat"

Christian Eriksen sluit een terugkeer naar Ajax zeker niet uit. De ervaren Deense middenvelder reageerde tijdens een evenement van Ajax Life positief op vragen over een mogelijke rentree in Amsterdam.

Op beelden van het evenement is te zien hoe Eriksen door Siem de Jong en presentator Rob van Rossum wordt gevraagd of hij openstaat voor een terugkeer bij Ajax. Daar hoefde de oud-Ajacied niet lang over na te denken. "Ja. Zeker wil ik dat", antwoordde hij duidelijk.

De 34-jarige middenvelder staat momenteel onder contract bij VfL Wolfsburg, waar hij nog een verbintenis heeft tot medio 2027. Met de Duitse club strijdt Eriksen in de slotfase van het seizoen tegen degradatie uit de Bundesliga.