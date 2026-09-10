Voormalig Ajacied Hakim Ziyech gepresenteerd bij nieuwe club

Ziyech was transfervrij na zijn snelle vertrek bij het Marokkaanse Wydad Casablanca en tekent nu bij Botafogo. De international kwam woensdag aan in Brazilië en heeft nu zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot eind 2028.

Voor Ziyech is het zijn volgende buitenlandse avontuur. Na Chelsea en Galatasaray speelde hij al in Qatar (bij Al-Duhail) en Marokko (bij Wydad Casablanca)