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Ajax historie & oud-spelers

Voormalig Ajacied Hakim Ziyech gepresenteerd bij nieuwe club

Max
Hakim Ziyech namens Galatasaray
Hakim Ziyech namens Galatasaray Foto: © Pro Shots

Hakim Ziyech heeft zijn transfer naar Brazilië afgerond. De vleugelaanvaller werd donderdag gepresenteerd door Botafogo. 

Ziyech was transfervrij na zijn snelle vertrek bij het Marokkaanse Wydad Casablanca en tekent nu bij Botafogo. De international kwam woensdag aan in Brazilië en heeft nu zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot eind 2028. 

Voor Ziyech is het zijn volgende buitenlandse avontuur. Na Chelsea en Galatasaray speelde hij al in Qatar (bij Al-Duhail) en Marokko (bij Wydad Casablanca)

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