Voormalig Ajacied: "Heitinga zag in mij de opvolger van Álvarez"

Enric Llansana beleeft naar eigen zeggen een fantastisch seizoen bij Go Ahead Eagles. De controleur, die een verleden heeft bij Ajax, was tot voor kort geen vaste waarde in Deventer en overwoog zelfs een vertrek. Toch is hij nu meer dan ooit blij dat hij nog steeds aan de Vetkampstraat speelt.

"Eigenlijk is het een droomseizoen. Het is de beste keuze geweest om hier te blijven," vertelt hij aan Voetbal International. Llansana doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar slaagde er niet in zijn debuut te maken in de hoofdmacht. Toch koestert hij mooie herinneringen aan zijn tijd in Amsterdam. "Ik heb veel aan Ajax gehad en ben de club nog steeds dankbaar, maar ik heb totaal geen spijt van mijn stap naar Go Ahead," zegt hij. "Ik heb lang gedroomd van een doorbraak in Ajax 1, maar op een gegeven moment moest ik de knoop doorhakken. Ik was 21 en wilde in de Eredivisie spelen. Waar, maakte me niet uit. Go Ahead bood me die kans."

In zijn eerste seizoenen bij Go Ahead Eagles zat hij echter vaak op de bank. Afgelopen zomer speelde hij met de gedachte om te vertrekken, maar hij was vastberaden om zich te bewijzen. "Ik was erop gebrand om de plek van Rommens in te nemen. Ik moest het zelf laten zien en daar heb ik alles aan gedaan." Zijn harde werk heeft zijn vruchten afgeworpen, want inmiddels is hij een van de sterkste schakels in het elftal. "We hadden best een lastige start van het seizoen, maar als je ziet waar we nu staan en wat we hebben bereikt, dat hadden we van tevoren nooit gedacht."

Een van de kwaliteiten van Llansana is zijn verdedigende werk. Dat werd in zijn Ajax-tijd al opgemerkt door John Heitinga, die hem in Jong Ajax onder zijn hoede had. "Heitinga zei ooit dat ik na Edson Álvarez de speler was die het beste ballen kon afpakken bij Ajax. Dat was heel mooi om te horen," glimlacht Llansana. "Ik ben altijd al goed geweest in de duels. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Als ik er een win, krijg ik een kick. Ik heb ook altijd het gevoel dat ik in een wedstrijd mijn eerste duel moet winnen, anders ga ik een slechte wedstrijd tegemoet. Klopt niet altijd, hoor, maar het is een gevoel."