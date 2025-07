'Voormalig Ajacied Ihattaren hield gesprek met Eredivisie-club'

Mohamed Ihattaren is nog altijd speler van RKC Waalwijk. De voormalig Ajacied wil deze zomer graag een transfer maken, maar er is nog weinig serieuze interesse voor de middenvelder.

Ihattaren gaf na afgelopen seizoen aan niet in de Keuken Kampioen Divisie te willen spelen en RKC Waalwijk is ook bereid mee te werken aan een transfer van de 23-jarige, zo weet het Brabants Dagblad. De opties zijn echter nog zeer beperkt. "De clubs die zich concreet voor hem gemeld hebben, komen uit landen waarvan zowel zijn entourage als hijzelf overtuigd is dat het hem als persoon en als voetballer niet ten goede komt."

De voorkeur van Ihattaren en zijn team liggen bij een langer verblijf in de Eredivisie, maar binnen Nederland pakt nog geen club echt door. Hij zou wel een oriënterend gesprek hebben gehad met NEC-trainer Dick Schreuder, maar dat liep volgens het BD nog op niets uit. Zijn contract in Waalwijk loopt nog tot volgende zomer.