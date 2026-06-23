'Voormalig Ajacied Joël Veltman (34) zet in op nieuw avontuur'
Voormalig Ajacied Joël Veltman lijkt Brighton & Hove Albion na zes seizoenen te verlaten. Dat schrijft Voetbal International.
Veltman is nog altijd een zeer gewaardeerde kracht bij de Engelse middenmoter en kon zijn aflopende contract ook verlengen. Toch lijkt de 34-jarige verdediger dat niet te doen. Veltman wil volgens VI nog één keer nieuwe sportieve uitdaging aangaan. Brighton houdt de deur open voor de Nederlander, maar de kans is groot dat hij zijn laatste wedstrijd voor The Seagulls al gespeeld heeft.
Waar de Oranje-international volgend seizoen speelt, is nog niet duidelijk. Er zou interesse zijn vanuit Spanje en Duitsland en ook een terugkeer naar Nederland is niet uitgesloten. Veltman werd al een aantal keer in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax, maar dat werd nooit serieues.
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