'Voormalig Ajacied kan Nederland inruilen voor Engelse competitie'
Gibson Yah staat mogelijk voor een verrassende overstap naar Engeland. Volgens Football Insider heeft Portsmouth serieuze belangstelling voor de middenvelder van FC Volendam en bevinden de gesprekken tussen beide partijen zich inmiddels in een vergevorderd stadium.
De 22-jarige controleur maakte afgelopen zomer de overstap van FC Utrecht naar Volendam. Daar speelde hij eerder voornamelijk voor de beloftenploeg, waarna hij in Noord-Holland de kans kreeg zich op een hoger niveau te laten zien. Vooral in de eerste fase van het seizoen maakte Yah een sterke indruk bij de club uit het Kras Stadion.
Hoewel zijn vorm later in het seizoen afnam en Volendam uiteindelijk degradeerde, heeft de middenvelder voldoende indruk achtergelaten om buitenlandse interesse te wekken. Vanuit Engeland klinkt nu dat Portsmouth hem graag wil toevoegen aan de selectie.
Opvallend is dat Yah volgens de berichtgeving transfervrij zou kunnen vertrekken. Dat lijkt opmerkelijk, aangezien zijn contract bij Volendam officieel nog een jaar doorloopt en bovendien een optie bevat voor een extra seizoen. Mogelijk is er sprake van een clausule die na degradatie geactiveerd kan worden, al is daarover geen duidelijkheid gegeven.
Mocht Yah daadwerkelijk voor Portsmouth kiezen, dan wacht hem een avontuur in de Championship. De club eindigde afgelopen seizoen als achttiende op het tweede niveau van Engeland en maakt zich op voor een derde opeenvolgend seizoen in die competitie.
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'Voormalig Ajacied kan Nederland inruilen voor Engelse competitie'
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