'Voormalig Ajacied lijkt stap voor 30 miljoen euro te gaan maken'

Francisco Conceição heeft weinig interesse in een overstap naar de Premier League. De voormalig Ajacied heeft een aanbieding van Everton afgewezen, ondanks dat de Engelse club bereid was de afkoopclausule van dertig miljoen euro in zijn contract bij FC Porto te activeren. Conceição zelf hoopt op een definitieve terugkeer naar Juventus, waar hij vorig seizoen op huurbasis actief was.

Na zijn tijdelijke dienstverband in Turijn keerde Conceição onlangs terug bij FC Porto, waar hij nog tot medio 2029 onder contract staat. Juventus heeft inmiddels biedingen tussen de 22 en 25 miljoen euro uitgebracht, maar Porto wil alleen praten als de clausule van dertig miljoen wordt voldaan. Volgens A Bola verloopt die clausule op 16 juli, waarna het bedrag automatisch stijgt naar 45 miljoen euro.

Everton is vooralsnog de enige club die bereid was de clausule direct te activeren, maar Conceição heeft zelf een streep door die transfer gezet. "Hij ziet Juventus als zijn ideale volgende stap", meldt A Bola. Transferexpert Gianluca Di Marzio laat weten dat beide clubs momenteel in gesprek zijn over een mogelijke deal van 25 miljoen euro plus bonussen.

Conceição maakte indruk bij Juventus met zeven doelpunten en zes assists in veertig officiële duels. Op het WK voor Clubs was hij tweemaal trefzeker. De Portugese vleugelaanvaller stond tussen 2022 en 2023 onder contract bij Ajax, waar hij in totaal 28 wedstrijden speelde (alle competities) en daarin tot 3 doelpunten en 2 assists kwam.