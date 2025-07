Voormalig Ajacied Lorenzo Lucca maakt toptransfer binnen Italië

Napoli huur de boomlange aanvaller in eerste instantie voor één seizoen van Udinese, maar heeft een verplichte optie tot koop opgenomen in het huurcontract. In totaal betaalt de Italiaanse club 35 miljoen euro voor de 24-jarige Lucca, die afgelopen seizoen goed was voor twaalf doelpunten en twee assists bij Udinese.

De Italiaan werd het seizoen 2022/23 door Pisa verhuurd aan Ajax, maar de Amsterdammers besloten hem niet definitief over te nemen. Daarna werd hij voor acht miljoen euro verkocht aan Udinese.