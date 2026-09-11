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Voormalig Ajacied Mika Godts en vrouw delen heuglijk nieuws

Max
bron: Instagram
Mika Godts met zijn vrouw Haifa Salem Ali
Mika Godts met zijn vrouw Haifa Salem Ali Foto: © Pro Shots

Mika Godts en partner Haifa Salem Ali hebben een kindje op komst. Dat deelde de vrouw van de voormalig Ajacied op Instagram

Op Instagram deelt Haifa Salem Ali foto's van haar zwangere buik. 'Growing, glowing, grateful', leest het onderschrift. Dat betekent dus mooi nieuws op komst voor Godts, die afgelopen zomer een miljoenentransfer maakte naar Paris Saint-Germain. 

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