Voormalig Ajacied moet noodgedwongen stoppen: "Het doet pijn"

Nicolai Boilesen heeft besloten een punt te zetten achter zijn voetbalcarrière. De Deense verdediger, die tussen 2010 en 2016 73 officiële wedstrijden voor Ajax speelde, kampt al langere tijd met knieproblemen en is niet langer in staat door te gaan bij FC Kopenhagen.

Boilesen vertelt op de clubsite van FC Kopenhagen openhartig over zijn moeilijke besluit. "Het is heel bijzonder dat ik nu hardop heb gezegd dat ik mijn carrière beëindig. Er zijn ongelooflijk veel dingen waar ik trots op ben, die ik via het voetbal heb bereikt. Maar ik moet ook toegeven dat ik had gedacht dat het misschien nog meer wedstrijden hadden kunnen zijn als ik niet zoveel geblesseerd was geweest. Dat is ook de reden waarom ik nu stop. Het doet pijn om afscheid te nemen van iets waar ik elke dag van genoten heb," aldus de 32-jarige verdediger.

Boilesen brak in Nederland door bij Ajax en was een vaste waarde tijdens de succesvolle periode onder Frank de Boer. Hij werd vier keer landskampioen met de Amsterdammers en speelde 52 duels in de Eredivisie. Na zijn vertrek uit Amsterdam vervolgde hij zijn carrière bij FC Kopenhagen, waar hij tot het einde van dit seizoen onder contract stond. Zijn laatste wedstrijd heeft hij inmiddels achter zich.