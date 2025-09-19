AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Ajax historie & oud-spelers

Voormalig Ajacied overbodig bij Duitse club: "Niet meer nodig"

Amber
bron: Schalke 04
Amin Younes
Amin Younes Foto: © Pro Shots

Amin Younes lijkt zijn laatste wedstrijd voor Schalke 04 al gespeeld te hebben. Trainer Miron Muslic liet weten dat de voormalig speler van Ajax en FC Utrecht niet voorkomt in zijn plannen en dit seizoen geen rol zal spelen in Gelsenkirchen.

"Het gaat om profielen die passen bij ons spelplan. Natuurlijk heeft Amin uitzonderlijke één-op-één vaardigheden en creativiteit, maar dat is slechts één fase van het spel. De andere drie of vier zijn ook ongelooflijk belangrijk", verklaarde Muslic vorige week.

Younes, die vorig seizoen nog 25 wedstrijden speelde voor Schalke, ontbreekt dit jaar volledig in de wedstrijdselecties. In Nederland is hij vooral bekend door zijn periode bij Ajax, waar hij in drie seizoenen honderd keer in actie kwam, en zijn kortstondige tijd bij FC Utrecht.

De Duitser raakte eerder ook al op een zijspoor door conflicten met trainers. Bij Utrecht botste hij met Henk Fraser en bij Ajax weigerde hij in te vallen onder Erik ten Hag, incidenten waar hij later spijt van betuigde.

