Voormalig Ajacied roemt Keizer en Heitinga: "Was vernieuwend"

John Heitinga en Marcel Keizer gaan (waarschijnlijk) aan de slag bij Ajax en Peter Leeuwenburgh bewaart nog altijd goede herinneringen aan het duo. De 31-jarige doelman, die in het seizoen 2016/2017 keeper was van Jong Ajax, snapt de keuze van de club uit Amsterdam.

"Ik liep toch al een hele tijd rond bij Ajax, maar onder Keizer en Heitinga leerde ik dingen waar ik nog nooit aan had hoeven denken. De oefenstof was vernieuwend, geen dag was hetzelfde", blikt hij terug op de website van ESPN. "Dat prikkelde en nodigde uit. Er ging een heel nieuwe wereld voor me open. Ik was toen zelf trainer van de Onder 19 bij mijn amateurclub en ik ging die stof daar ook gebruiken", aldus Leeuwenburgh.

"Stafleden van andere teams en zelfs de directie stonden ineens bij het trainingsveld van Jong Ajax, want er gingen zoveel goede verhalen rond...", vervolgt de voormalig Ajacied. "Ik begreep het daarom volledig, toen Marcel in 2017 de kans kreeg bij de hoofdmacht. En ik vind het mooi als Heitinga en hij nu weer de kans krijgen", besluit Leeuwenburgh over de opvolger(s) van Francesco Farioli. Er ligt een contract tot medio 2027 klaar voor het tweetal.