'Voormalig Ajacied Rulli kan toptransfer naar Premier League maken'

Voormalig Ajacied Geronimo Rulli is in beeld bij Manchester City. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano woensdagavond.

Manchester City lijkt tweede doelman James Trafford te verliezen aan Leeds United en is nu op zoek naar een vervanger. Volgens Romano geldt Rulli als serieuze kandidaat om naar Engeland te komen. De Argentijn staat naar verluidt wel open voor de transfer.

De 34-jarige Rulli speelde de afgelopen twee seizoenen voor Olympique Marseille, dat hem voor een paar miljoen euro van Ajax had overgenomen.