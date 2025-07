Voormalig Ajacied Ryan Babel treurt: "Dit is een gitzwarte dag"

Ryan Babel is enorm geschrokken van het nieuws over het overlijden van Diogo Jota. De speler van Liverpool kwam donderdagochtend om in een auto-ongeluk.

Babel kende Jota niet persoonlijk, maar speelde wel een keer tegen hem met Oranje. "De indruk die hij wekte, is dat hij een geweldige teamspeler was. Ook in interviews leek hij me een heel goede jongen, een echte professional", vertelt de oud-Ajacied aan de Telegraaf. "Dit is een gitzwarte dag. Natuurlijk in de eerste plaats voor zijn familie en medespelers, maar ook voor de fans van Liverpool en andere voetballiefhebbers."

De voormalig profvoetballer is erg geëmotioneerd. "Als je leest dat hij elf dagen geleden is getrouwd en een vrouw en drie kinderen achterlaat, dan is dat voor zijn familie loodzwaar. De trouwdag had een nieuw mooi hoofdstuk moeten zijn voor het gezin. Als je trouwt, geef je aan de rest van je leven bij elkaar te blijven. Maar als je dan ruim een week later overlijdt, dan is dat extra tragisch", treurt hij. "Ik wil de familie dan ook condoleren en alle kracht toewensen in deze donkere tijd."