'Voormalig Ajacied Scherpen in beeld bij Premier League-club'
Voormalig Ajacied Kjell Scherpen is in beeld bij Ipswich Town. Dat schrijft Sky Sports. De Engelse club is op zoek naar een versterking onder de lat.
Scherpen kende een goed seizoen Union Saint-Gilloise in België en zou daarmee op de radar zijn gekomen van clubs uit Engeland, Duitsland en Italië. Het Duitse SC Freiburg werd al genoemd en volgens Sky Sports is ook Ipswich Town één van de geïnteresseerde clubs.
De voormalig Ajacied ligt nog tot medio 2028 vast bij de Belgische club en een geschatte marktwaarde van acht miljoen euro. Het zou een terugkeer in de Premier League betekenen voor Scherpen, die in het verleden bij Brighton & Hove Albion speelde.
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'Voormalig Ajacied Scherpen in beeld bij Premier League-club'