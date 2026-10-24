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Ajax historie & oud-spelers

Voormalig Ajacied schittert opnieuw: "Hij is gewoon geweldig"

Amber
Carlos Forbs
Carlos Forbs Foto: © BSR Agency

Carlos Forbs heeft woensdagavond opnieuw zijn klasse laten zien bij Club Brugge. De voormalige aanvaller van Ajax was met een doelpunt en een assist belangrijk tijdens de overtuigende 3-0-overwinning op RC Lens.

Club Brugge had het voor rust lange tijd lastig, maar kwam in de blessuretijd alsnog op voorsprong. Hans Vanaken stond op de juiste plaats en tikte de openingstreffer binnen.

Na de pauze eiste Forbs de hoofdrol op. De Portugees stond met een flitsende actie en voorzet aan de basis van de 2-0 van Joaquin Seys en nam vervolgens zelf het derde doelpunt voor zijn rekening.

Trainer Ivan Leko stak na afloop de loftrompet over Forbs. De aanvaller heeft volgens hem niet alleen aanvallend grote stappen gezet, maar draagt inmiddels ook zonder bal zijn steentje bij.

"Hij is gewoon geweldig om in de kern te hebben. Hij heeft zo veel snelheid, kwaliteit aan de bal en is gevaarlijk één-tegen-één. Hij is van een flitsspeler veranderd in een hele complete, stabiele speler die ook verdedigt en collectief speelt. Ik ben zó blij voor hem", besloot Leko.

Forbs was vorige week eveneens belangrijk voor Club Brugge. In de met 3-4 gewonnen wedstrijd tegen Inter leverde hij maar liefst drie assists.

Ook de Belgische kranten waren onder de indruk van het optreden van de oud-Ajacied. La Dernière Heure beoordeelde hem met een 7,5. "Hij werd wakker na de rust en was toen onhoudbaar: leverde de assist voor de 2-0 van Seys en scoorde zelf het 3-0." Het Nieuwsblad kende Forbs zelfs een 8 toe.

Ajax haalde Forbs in de zomer van 2022 voor veertien miljoen euro naar Amsterdam. De vleugelaanvaller wist daar niet te overtuigen en werd twee seizoenen geleden voor zes miljoen euro verkocht aan Club Brugge.

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