Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Voormalig Ajacied Silvano Vos op de radar bij nieuwe club'

Max
bron: Voetbal International
Silvano Vos
Silvano Vos Foto: © Pro Shots

US Avellino wil voormalig Ajacied Silvano Vos huren. Dat meldt Voetbal International dinsdagochtend. 

Vos doorliep de hele jeugd van Ajax, maar vertrok anderhalf jaar geleden voor hij echt kon doorbreken tot de hoofdmacht naar AC Milan. In Italië maakt de middenvelder minuten voor de beloften en is er weinig perspectief op speeltijd bij de hoofdmacht. 

US Avellino wil de twintigjarige Amsterdammer wel tijdelijk overnemen van AC Milan, zo klinkt het. De middenmoter uit de Serie B zou Vos voor een halfjaar willen huren. Er is nog geen sprake van een akkoord, maar de club zou zeer serieus geïnteresseerd zijn in Vos. 

Gerelateerd:
Ko Itakura

'Duitse club meldt zich bij Ajax en wil Ko Itakura losweken'

0
Oleksandr Zinchenko

'Ajax kijkt ook naar alternatieven voor Oleksandr Zinchenko'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Silvano Vos
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties