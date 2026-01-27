'Voormalig Ajacied Silvano Vos op de radar bij nieuwe club'

Vos doorliep de hele jeugd van Ajax, maar vertrok anderhalf jaar geleden voor hij echt kon doorbreken tot de hoofdmacht naar AC Milan. In Italië maakt de middenvelder minuten voor de beloften en is er weinig perspectief op speeltijd bij de hoofdmacht.

US Avellino wil de twintigjarige Amsterdammer wel tijdelijk overnemen van AC Milan, zo klinkt het. De middenmoter uit de Serie B zou Vos voor een halfjaar willen huren. Er is nog geen sprake van een akkoord, maar de club zou zeer serieus geïnteresseerd zijn in Vos.