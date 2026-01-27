Ajax transfergeruchten en nieuws
'Voormalig Ajacied Silvano Vos op de radar bij nieuwe club'
Silvano Vos Foto: © Pro Shots
US Avellino wil voormalig Ajacied Silvano Vos huren. Dat meldt Voetbal International dinsdagochtend.
Vos doorliep de hele jeugd van Ajax, maar vertrok anderhalf jaar geleden voor hij echt kon doorbreken tot de hoofdmacht naar AC Milan. In Italië maakt de middenvelder minuten voor de beloften en is er weinig perspectief op speeltijd bij de hoofdmacht.
US Avellino wil de twintigjarige Amsterdammer wel tijdelijk overnemen van AC Milan, zo klinkt het. De middenmoter uit de Serie B zou Vos voor een halfjaar willen huren. Er is nog geen sprake van een akkoord, maar de club zou zeer serieus geïnteresseerd zijn in Vos.
Laatste nieuws
Jansen geeft transferupdate Ajax: "Afwachten of dat gaat lukken"
'Duitse club meldt zich bij Ajax en wil Ko Itakura losweken'
FC Twente verhuurt Naci Ünüvar: "Dat ging daar bergafwaarts"
'Voormalig Ajacied Silvano Vos op de radar bij nieuwe club'
Derksen duidelijk: "Hij had nooit een Ajax-shirt mogen dragen"
Raymond van Barneveld krijgt hulp van oud-Ajacied: "Doet mij zeer"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen Ajax en Excelsior
Pastoor nog niet overtuigd van Ajacied: "Kijk ik niet graag naar"
Benjamin van Leer blikt terug: "Ziyech vroeg wat ik wilde hebben"
'Ajax kijkt ook naar alternatieven voor Oleksandr Zinchenko'
Meer nieuws
'Ajax kan terugkeer van Edson Alvarez naar Amsterdam vergeten'
'Go Ahead Eagles klopt aan bij Ajax voor transfer van talent'
Update over Zinchenko-transfer: "Een minder leuke mededeling"
Mike Verweij ontkent geruchten: "Nooit een bod gedaan door Ajax"
Van Leer geeft tekst en uitleg: "Huntelaar opende echt mijn ogen"
Martijn Reuser geniet van Ajax-talent: "Hij werd soms gek van me"
VIDEO | Hakim Ziyech maakt na lange afwezigheid rentree op veld
Perez kritisch op Ajacieden: "Ik hoop dat ze die beha's afdoen"
Van Polen adviseert Ajax-talent: "Hij moet het krachthonk in"
Van der Vaart ziet twee lichtpuntjes bij Ajax: "Heel blij mee"
Ouder nieuws
Hugo Borst: "Hij vocht met de assistent-trainer van Farioli"
'Danilo in beeld bij Eredivisionist': "Vraag of hij haalbaar is"
Twee Ajacieden opgenomen in Elftal van de Week na zege op Volendam
Martin Jol zeer kritisch op Ajax-beleid: "Dat is een blamage"
'Ajax afgetroefd: financiële slagkracht blijkt doorslaggevend'
Van Polen tipt Ajax over versterking: "Vind ik echt te weinig"
Spaan geeft duidelijk advies aan Ajax: "Niet verkopen die gast"
Van Hanegem vreest oprukkend Ajax: "Dat wordt nog een hele klus"
Van der Vaart en Van Hooijdonk clashen over Ajax: "Dat is een grap"
Ajax-target maakt indruk met doelpunt: "Hij valt op bij clubs"
Video’s
Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"
Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"
Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"
Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"
Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."
Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"
Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"
0 reacties