Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Het laatste Ajax Nieuws

'Voormalig Ajacied Sven Mislintat in gesprek met nieuwe club'

Max
bron: BILD
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajax-technisch directeur Sven Mislintat gaat mogelijk aan de slag in de 2. Bundeliga. Dat meldt het Duitse BILD.

Mislintat werd afgelopen februari op non-actief gezet door Borussia Dortmund en nam in augustus definitief afscheid van de Duitse grootmacht. Inmiddels is hij dichtbij een nieuwe job, want volgens BILD heeft Mislintat gesproken met Dynamo Dresden. 

De nummer zestien van de Tweede Bundesliga nam in november afscheid van technisch directeur Thomas Brendel en zoekt sindsdien naar een nieuwe technische man. Daarvoor is nu Mislintat, die de afgelopen jaren weinig succes kende, in beeld. 

