Voormalig Ajacied Traoré krijgt flinke boete tijdens Afrika Cup

Bertrand Traoré heeft tijdens de Afrika Cup een flinke boete opgelegd gekregen. De aanvoerder van Burkina Faso moet 10.000 dollar betalen, zo’n 8.500 euro, vanwege zijn felle kritiek op de arbitrage. De oud-speler van Ajax uitte na afloop van het duel met Algerije zijn ongenoegen over de wedstrijdleiding.

Burkina Faso ging zondag met 1-0 onderuit tegen Algerije, dat via een strafschop van Riyad Mahrez aan de overwinning kwam. Traoré was na het laatste fluitsignaal zichtbaar gefrustreerd. "Ik had eerder in de wedstrijd een strafschop moeten krijgen. De arbitrage heeft de wedstrijd verpest. De scheidsrechter schold me aan het einde van de wedstrijd ook nog eens uit", verklaarde hij na afloop.

De Afrikaanse voetbalbond CAF besloot daarop in te grijpen en legde Traoré een geldboete op. Volgens de Burkinese voetbalbond heeft de aanvaller inmiddels spijt betuigd en excuses aangeboden voor zijn uitlatingen.

De CAF trad ook elders streng op. Twee spelers van Equatoriaal-Guinea werden voor twee wedstrijden geschorst nadat zij de scheidsrechter hadden beledigd na de 1-0 nederlaag tegen Soedan.