HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Voormalig Ajacied Traoré krijgt flinke boete tijdens Afrika Cup

Amber
Bertrand Traoré
Bertrand Traoré Foto: © BSR Agency

Bertrand Traoré heeft tijdens de Afrika Cup een flinke boete opgelegd gekregen. De aanvoerder van Burkina Faso moet 10.000 dollar betalen, zo’n 8.500 euro, vanwege zijn felle kritiek op de arbitrage. De oud-speler van Ajax uitte na afloop van het duel met Algerije zijn ongenoegen over de wedstrijdleiding.

Burkina Faso ging zondag met 1-0 onderuit tegen Algerije, dat via een strafschop van Riyad Mahrez aan de overwinning kwam. Traoré was na het laatste fluitsignaal zichtbaar gefrustreerd. "Ik had eerder in de wedstrijd een strafschop moeten krijgen. De arbitrage heeft de wedstrijd verpest. De scheidsrechter schold me aan het einde van de wedstrijd ook nog eens uit", verklaarde hij na afloop.

De Afrikaanse voetbalbond CAF besloot daarop in te grijpen en legde Traoré een geldboete op. Volgens de Burkinese voetbalbond heeft de aanvaller inmiddels spijt betuigd en excuses aangeboden voor zijn uitlatingen.

De CAF trad ook elders streng op. Twee spelers van Equatoriaal-Guinea werden voor twee wedstrijden geschorst nadat zij de scheidsrechter hadden beledigd na de 1-0 nederlaag tegen Soedan.

Gerelateerd:
Lorenzo Lucca bij Napoli

'Lucca slachtoffer van transferverbod Napoli': "Sluiten niets uit"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Bertrand Traoré
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd