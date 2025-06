Voormalig Ajacied vertrekt na tien jaar bij Sparta Rotterdam

Boukhari begin in 2015 als trainer in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en was sinds 2021 als assistent onderdeel van de hoofdmacht. Deze zomer gaat hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. "Ik kijk met trots terug op de periode Sparta waarin we met elkaar mooie stappen hebben gemaakt", reageert hij op de clubkanalen van Sparta Rotterdam.

De voormalig middenvelder, die van 2002 tot 2006 onder contract stond bij Ajax, neemt met een goed gevoel afscheid van Sparta. "Ik heb met meerdere trainers mogen werken en ze ondersteunen. Op sportief en menselijk vlak heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen, dank daarvoor. Ik wens Sparta en alle supporters heel veel succes. Het is geen afscheid, maar een tot ziens!”