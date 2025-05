Voormalig Ajacied volgt Nederlandse trainer op in Zwitserland

Mitchell van der Gaag wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Zürich. Dat maakt de Zwitserse club zaterdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

Van der Gaag was twee seizoenen assistent-trainer van Erik ten Hag bij Manchester United, maar vertrok in de zomer van 2024 uit Engeland. In Zwitserland volgt hij de Nederlandse trainer Ricardo Moniz op, die onlangs zijn congé kreeg bij de laagvlieger. Naar verluidt aasden ook een aantal Championship-clubs op de handtekening van Van der Gaag.

De 53-jarige Van der Gaag was eerder al als hoofdtrainer bij Marítimo, Belenenses, Ermis Aradippou, FC Eindhoven, Excelsior, NAC Breda en Jong Ajax actief. Ook was hij een seizoen assistent van Ten Hag bij de hoofdmacht van de Amsterdammers.