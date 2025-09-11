'Voormalig Ajacied was bereid terug te keren naar Amsterdam'

Eriksen was deze zomer lang transfervrij na zijn vertrek bij Manchester United. De Deense spelmaker werd gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, maar daar kwam het uiteindelijk nooit van. Volgens de Telegraaf was de middenvelder 'beschikbaar en honderd procent bereid om terug te keren in de Johan Cruijff ArenA'. Ajax besloot echter niet toe te happen.

Inmiddels is het te laat voor Ajax. Woensdag tekende de 33-jarige international een contract bij het Duitse VfL Wolfsburg van trainer Paul Simonis.