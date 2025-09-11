AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax historie & oud-spelers

'Voormalig Ajacied was bereid terug te keren naar Amsterdam'

Max
bron: De Telegraaf
Christian Eriksen neemt afscheid bij Manchester United
Christian Eriksen neemt afscheid bij Manchester United Foto: © Pro Shots

Christian Eriksen stond open voor een terugkeer naar Ajax deze zomer. Dat schrijft de Telegraaf

Eriksen was deze zomer lang transfervrij na zijn vertrek bij Manchester United. De Deense spelmaker werd gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, maar daar kwam het uiteindelijk nooit van. Volgens de Telegraaf was de middenvelder 'beschikbaar en honderd procent bereid om terug te keren in de Johan Cruijff ArenA'. Ajax besloot echter niet toe te happen. 

Inmiddels is het te laat voor Ajax. Woensdag tekende de 33-jarige international een contract bij het Duitse VfL Wolfsburg van trainer Paul Simonis. 

