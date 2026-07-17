Voormalig Ajacied weg bij Oranje: "Bijzondere plek in mijn hart"
René Wormhoudt gaat na een dienstverband van 14 jaar (!) vertrekken bij het Nederlands elftal, zo valt te lezen op de website van OnsOranje. De 64-jarige conditietrainer, die in het verleden werkzaam was bij Ajax, heeft maar liefst drie WK's (2014,2022 en 2026 en twee EK's (2020 en 2024) achter zijn naam staan.
"Het is een enorme eer geweest om veertien jaar deel te hebben uitgemaakt van het Nederlands elftal", blikt hij terug. "Ik kijk met veel trots en dankbaarheid terug op alle bijzondere momenten die ik met spelers, bondscoaches en stafleden heb mogen beleven. Oranje zal altijd een bijzondere plek in mijn hart houden", benadrukt Wormhoudt, die eerder dit jaar intern al zijn afscheid had aangekondigd.
Voormalig Ajax-speler Nigel de Jong is vol lof over Wormhoudt. "René heeft zich veertien jaar lang met veel toewijding ingezet voor het Nederlands elftal", reageert de directeur topvoetbal. "Dat hij in die periode onder meerdere bondscoaches onderdeel is geweest van de technische staf, zegt alles over de waardering voor zijn kennis, kwaliteiten en manier van werken. We bedanken René voor alles wat hij voor het Nederlands elftal heeft betekend en wensen hem alle succes voor de toekomst", besluit De Jong.
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Voormalig Ajacied weg bij Oranje: "Bijzondere plek in mijn hart"
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