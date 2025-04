Voormalig Ajacied ziet terugkeer zitten: "Het blijft mijn club"

De Zeeuw zette in 2015 een punt achter zijn carrière en bekleedde sindsdien geen functie meer bij een voetbalclub. Toch ziet hij een terugkeer bij Ajax wel zitten in de toekomst. "Voor algemeen directeur heb je wel heel veel kennis nodig, zo zie ik mezelf niet", vertelt hij in Goedemorgen Eredivisie. "Ik denk wel dat ik een heel goed netwerk heb en dat ik weet wat ik wil. Dat is meer in een commerciële rol dan als algemeen directeur."

Voor de 41-jarige De Zeeuw is het vooral belangrijk dat hij plezier heeft in zijn werk. "Ik ben gewoon een speler die graag dingen wil doen die hij leuk vindt. Zo zie ik mezelf wel, als oud-voetballer. Een directeur heeft wel erg veel verantwoordelijkheid", beseft hij. "Ik ben zelf nog druk met mijn bedrijven, maar het is wel iets wat ik leuk zou vinden. Ik ben vaak met mijn dochtertje bij Ajax en speel ook mee met die Legends-wedstrijden. Het blijft mijn club."