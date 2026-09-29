Voormalig Ajax-aanvaller krijgt lof: "Hij is een toekomstige ster"

Mika Godts heeft indruk gemaakt tijdens de interland tegen Italië. De jonge aanvaller kreeg na zijn sterke optreden veel lof en ook Philippe Albert is onder de indruk van de Ajacied. De 41-voudig Belgisch international ziet een grote toekomst voor Godts weggelegd.

"Mika Godts heeft laten zien dat hij een toekomstige ster is", klinkt het bij Albert tegenover Sudinfo. Vooral de manier waarop Godts steeds voor de aanval koos, sprak hem aan. "Hij speelde met enorm veel energie en zocht voortdurend de voorwaartse oplossing."

Godts liet zich in de eerste helft bovendien zien met een fraaie treffer. Albert was onder de indruk van de manier waarop de aanvaller tot scoren kwam. "Zijn doelpunt was van grote klasse: van zijn loopactie en balbehandeling tot de manier waarop hij twee verdedigers passeerde. Het was schitterend."