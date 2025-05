Voormalig Ajax-aanvaller na heldenrol: "Ik heb veel gehuild"

Antony kon zijn emoties niet verbergen na het behalen van de finale van de Conference League met Real Betis. De voormalige Ajax-speler speelde een sleutelrol in de dubbele confrontatie met Fiorentina. In de return op donderdag, die eindigde in 2-2, was hij goed voor zowel een doelpunt als een assist.

Met een schitterende vrije trap bracht Antony Real Betis in Italië op voorsprong. Na negentig minuten stond het echter 2-1 voor Fiorentina, waardoor verlenging nodig was. In de extra tijd leverde de Braziliaan ook de assist op de bevrijdende gelijkmaker. Dankzij die treffer plaatst Betis zich voor het eerst in de clubgeschiedenis voor een Europese finale.

"Ik voel me heel gelukkig. Mijn familie en ik weten wat ik drie, vier maanden geleden heb meegemaakt. Ik leef een droom", zegt Antony tegen Movistar+. "Ik heb veel meegemaakt in mijn privéleven. Het is nu omgedraaid. Ik ben God heel dankbaar voor alles wat mijn familie en ik nu meemaken."

"Ik heb veel gehuild; met mijn moeder, mijn zus en mijn broer, omdat we door heel moeilijke tijden zijn gegaan om nu van dit moment te kunnen genieten. Deze groep: de spelers, de staf, is ongelooflijk. De kleedkamer is verenigd", aldus de voormalig vleugelspeler van Ajax.