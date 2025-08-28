Voormalig Ajax-aanvaller Queensy Menig transfervrij op te pikken

Voormalig Ajax-speler Queensy Menig is transfervrij op te pikken. Het contract van de 30-jarige aanvaller bij Sivasspor is ontbonden, zo meldt de Turkse club.

"Ons contract met onze speler Queensy Menig is in onderling overleg beëindigd. We wensen Menig veel succes in zijn verdere carrière", aldus Sivasspor. De Surinaams international kwam dit seizoen al niet meer voor op de spelerslijst van de club. In anderhalf jaar tijd speelde Menig 28 wedstrijden voor Sivasspor, waarin hij zes keer trefzeker was.

Daarvoor kende hij een productieve periode bij Partizan Belgrado, waar hij in 108 duels goed was voor 22 doelpunten en 22 assists. Op dit moment is Menig herstellende van een kruisbandblessure. De aanvaller speelde eerder bij Ajax, PEC Zwolle en FC Twente.