AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Voormalig Ajax-aanvaller Queensy Menig transfervrij op te pikken

Amber
bron: Sivasspor
Queensy Menig bij FC Twente
Queensy Menig bij FC Twente Foto: © BSR Agency

Voormalig Ajax-speler Queensy Menig is transfervrij op te pikken. Het contract van de 30-jarige aanvaller bij Sivasspor is ontbonden, zo meldt de Turkse club.

"Ons contract met onze speler Queensy Menig is in onderling overleg beëindigd. We wensen Menig veel succes in zijn verdere carrière", aldus Sivasspor. De Surinaams international kwam dit seizoen al niet meer voor op de spelerslijst van de club. In anderhalf jaar tijd speelde Menig 28 wedstrijden voor Sivasspor, waarin hij zes keer trefzeker was. 

Daarvoor kende hij een productieve periode bij Partizan Belgrado, waar hij in 108 duels goed was voor 22 doelpunten en 22 assists. Op dit moment is Menig herstellende van een kruisbandblessure. De aanvaller speelde eerder bij Ajax, PEC Zwolle en FC Twente. 

Gerelateerd:
Georges Mikautadze

'Villarreal wil liefst dertig miljoen euro betalen voor Ajax-flop'

0
Daley Blind tijdens een duel van de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena

'Ajax lijkt streep te zetten door hereniging met Daley Blind'

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Queensy Menig
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd