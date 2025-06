Voormalig Ajax-aanvaller Quincy Promes gearresteerd in Dubai

Quincy Promes is donderdag gearresteerd in zijn huis in Dubai. Dat meldt De Telegraaf. De oud-voetballer van FC Twente en Ajax zou aangehouden zijn vanwege het uitleveringsverzoek van de Nederlandse justitie.

De advocaat van Promes wil in ieder geval bevestigen dat de voetballer aangehouden is, maar wil verder geen reactie geven. "De arrestatie vond plaats in de woning van Promes, donderdag even na middernacht. De ex-international is overgebracht naar een detentiecentrum in Dubai", zo schrijft misdaadjournalist John van den Heuvel in De Telegraaf.

"Als de arrestatie inderdaad verband houdt met het uitleveringsverzoek van Nederland dan zal Promes onder begeleiding van de Koninklijke marechaussee worden overgevlogen naar ons land waar hij een straf van zevenenhalf jaar moet uitzitten", aldus misdaadjournalist John van den Heuvel.