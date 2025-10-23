Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Voormalig Ajax-assistent Van der Gaag na vijf maanden ontslagen

Rik Engelbertink
bron: FC Zürich
Erik ten Hag en Mitchell van der Gaag
Erik ten Hag en Mitchell van der Gaag Foto: © BSR Agency

Oud FC Utrecht-speler Mitchell van der Gaag is ontslagen bij FC Zürich. Dat maakt de Zwitserse club op donderdagochtend bekend. Daarmee is Van der Gaag binnen vijf (!) maanden al weggestuurd. 

Rik Elfrink en de club zelf doen daar melding van. "Voormalig PSV-verdediger Mitchell van der Gaag (54) per direct weg als trainer bij FC Zürich. Dat leek een roze wolk te worden, maar het avontuur is afgelopen. Zo meer."

FC Zürich schrijft zelf het volgende: "Het clubbestuur van FCZ is tot de conclusie gekomen dat de ontwikkeling van het eerste elftal stagneerde en heeft daarom besloten om een personeelswijziging door te voeren. Assistent-trainer Dennis Hediger zal ad interim de leiding van het eerste elftal overnemen. We betreuren deze beslissing, bedanken Mitchell van der Gaag voor zijn inzet voor FCZ en wensen hem veel geluk en succes voor de toekomst."

