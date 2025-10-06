Kick-off
Voormalig Ajax-directeur Collee op 72-jarige leeftijd overleden

Max
bron: Ajax
Dolf Collee
Dolf Collee Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajax-directeur Dolf Collee is zaterdag overleden. Dat meldt de Amsterdamse club maandagavond. 

Collee was tussen 2015 en 2016 algemeen directeur bij Ajax nadat hij daarvoor al jaren onderdeel was van de Raad van Commissarissen. In 2016 werd Collee opgevolgd door Edwin van der Sar.

De geboren Amsterdammer overleed zaterdag thuis na een ziektebed. Collee werd 72 jaar oud. 

