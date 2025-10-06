Het laatste Ajax Nieuws
Voormalig Ajax-directeur Collee op 72-jarige leeftijd overleden
Dolf Collee Foto: © Pro Shots
Voormalig Ajax-directeur Dolf Collee is zaterdag overleden. Dat meldt de Amsterdamse club maandagavond.
Collee was tussen 2015 en 2016 algemeen directeur bij Ajax nadat hij daarvoor al jaren onderdeel was van de Raad van Commissarissen. In 2016 werd Collee opgevolgd door Edwin van der Sar.
De geboren Amsterdammer overleed zaterdag thuis na een ziektebed. Collee werd 72 jaar oud.
Laatste nieuws
Advocaat tipt 'redder' bij Ajax: "Als gezondheid het toe laat"
Voormalig Ajax-directeur Collee op 72-jarige leeftijd overleden
VIDEO | Antony gaat finaal door het lint in duel met Espanyol
'Heitinga zit op dood spoor': "Dit gaat niet meer goed komen"
"PSV tikt dat bedrag zonder na te denken af voor Salah-Eddine"
Woerts over Ajax: "Er komt een nieuwe commissaris voetbalzaken"
Van der Gijp wil ontslag Heitinga: "Het is geen goede trainer"
Heitinga krijgt kritiek bij Ajax: "Heeft hij geslachtsdeel laten zien?"
Mislintat blikt terug op Ajax-fiasco: "Was volledig transparant"
'Transferwaarde Davy Klaassen bereikt historisch dieptepunt'
Meer nieuws
Afellay tipt Ajax nieuwe middenvelder: "Een moord voor plegen"
Vermeulen stipt punt aan bij Ajax: "Dat kan je niet verwachten"
Kieft over Ajacied: "Hij kan veel beter voetballen dan de rest"
'Ziekenboeg Ajax stroomt vol, ook Vitezslav Jaros geblesseerd'
Mika Godts komt niet ongeschonden uit de strijd en is geblesseerd
Ajax vangt bot bij FC Twente-speler: "Dit is óók een grote club"
Farioli gevraagd naar Ajax: "Terugkeren zou een genoegen zijn"
Vermeulen: "Alle andere aanwinsten kwamen uit de lucht vallen"
Perez over Ajacied: "Nonchalant... Nou, echt niet te geloven"
Arno Vermeulen onthult: 'Alex Kroes krijgt adviseur bij Ajax'
Ouder nieuws
Belgische voetbalbond meldt vervelend nieuws over Mika Godts
Oud-Ajacied kroont zich tot matchwinner in Belgische topper
Josip Sutalo ziet na lange tijd transferwaarde met miljoenen dalen
Driessen: "Zij hebben nogal wat verkeerde beslissingen op hun naam"
Youri Baas spreekt vertrouwen uit: "We doen het met z'n allen"
Valentijn Driessen duidelijk: "Dan moet dat nu gebeuren"
Kenneth Perez ziet probleem bij Ajax: "Omdat hij zo klein is"
Brian Brobbey imponeert nog niet in Engeland: "Slechtste aankoop"
Nijhuis helemaal klaar met Heitinga: "Kappen nu, anders zit je daar"
Kenneth Perez: "Het waren wel twee mooie goals weer van Ajax"
Video’s
"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"
Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"
René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"
Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"
Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"
De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"
Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"
0 reacties