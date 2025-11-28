Kick-off
Driessen: "Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit"
Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

Amber
bron: De Maaskantine

Martin van Geel sluit een terugkeer bij Ajax uit, mocht de club hem benaderen. Dat laat de voormalig technisch directeur van de Amsterdammers weten in De Maaskantine.

Op de vraag van presentator Robert Maaskant in het programma De Maaskantine of Ajax een optie voor hem zou zijn, reageert Van Geel duidelijk: "Nee, ik zou niet in gesprek gaan. Dat zou ik niet doen. Ik voelde anderhalf jaar geleden echt dat het voldoende is geweest."

De huidige situatie bij Ajax raakt de oud-speler en ex-bestuurder nog wel persoonlijk. "Ik ken heel veel mensen bij Ajax en heb nog met een aantal contact. Hennie Henrichs, een ras-Ajacied, spreek ik nog geregeld. Het gaat me wel aan het hart, want ik leef met die mensen mee. Ik weet wat ze meemaken."

Jordi Cruijff wordt gezien als iemand die weer rust kan brengen bij Ajax en staat in beeld als technisch directeur. Van Geel begrijpt die gedachte: "Ik vind het ook geen onlogische keuze. Hij heeft een carrière in het buitenland gehad en zal een groot netwerk hebben. Hij brengt ook de naam Cruijff mee, wat geen nadeel is."

