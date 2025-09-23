Kick-off
Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Voormalig Ajax-doelman en WK-held kondigt zijn voetbalpensioen aan

Cherine
Tim Krul
Tim Krul Foto: © BSR Agency

Tim Krul (37) heeft zijn voetbalpensioen aangekondigd. De doelman, bekend van Ajax, AZ en vijftien interlands voor Oranje, werd vooral beroemd door zijn invalbeurt in de strafschoppenserie tegen Costa Rica op het WK 2014, waarin hij twee penalties stopte en tijdelijk de nationale held werd.

Op social media deelt Krul beelden van zichzelf als jonge speler bij HVV Ras en van zichzelf 32 jaar later. "Dit is waar het allemaal begon voor dat jongetje van vijf jaar. 32 jaar later ben ik terug op dezelfde plek. Ik had nooit kunnen denken dat ik zo’n achtbaan mee zou maken. Er zijn zo veel herinneringen die ik niet eens kan omschrijven. Bedankt voor alles. Ik ben voor altijd dankbaar", schrijft Krul.

Krul keepte in Engeland voor clubs als Newcastle United, Norwich City, Brighton & Hove Albion en beëindigde zijn carrière bij Luton Town. "Ik wil mijn teamgenoten, coaches, clubs en geweldige familie bedanken, maar vooral de fans die mij gedurende mijn gehele carrière gesteund hebben. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk", aldus de doelman.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Hakim Ziyech

Ziyech-interesse de kop ingedrukt: "Niet de uitgelezen persoon"

0
Valentijn Driessen

Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 FC Groningen 6 3 12
5 AZ 5 5 11
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd