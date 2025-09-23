Voormalig Ajax-doelman en WK-held kondigt zijn voetbalpensioen aan

Tim Krul (37) heeft zijn voetbalpensioen aangekondigd. De doelman, bekend van Ajax, AZ en vijftien interlands voor Oranje, werd vooral beroemd door zijn invalbeurt in de strafschoppenserie tegen Costa Rica op het WK 2014, waarin hij twee penalties stopte en tijdelijk de nationale held werd.

Op social media deelt Krul beelden van zichzelf als jonge speler bij HVV Ras en van zichzelf 32 jaar later. "Dit is waar het allemaal begon voor dat jongetje van vijf jaar. 32 jaar later ben ik terug op dezelfde plek. Ik had nooit kunnen denken dat ik zo’n achtbaan mee zou maken. Er zijn zo veel herinneringen die ik niet eens kan omschrijven. Bedankt voor alles. Ik ben voor altijd dankbaar", schrijft Krul.

Krul keepte in Engeland voor clubs als Newcastle United, Norwich City, Brighton & Hove Albion en beëindigde zijn carrière bij Luton Town. "Ik wil mijn teamgenoten, coaches, clubs en geweldige familie bedanken, maar vooral de fans die mij gedurende mijn gehele carrière gesteund hebben. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk", aldus de doelman.