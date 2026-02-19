Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Voormalig Ajax-doelman gaat viraal: "Zij zijn wild en onbesuisd"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Marco Bizot krijgt een rode kaart
Marco Bizot krijgt een rode kaart Foto: © BSR Agency

René van der Gijp heeft onlangs in Vandaag Inside een hilarische anekdote over Hans van Breukelen vertelt. Volgens de voormalig vleugelaanvaller waren doelmannen altijd een beetje gek. Hij wijst daarbij naar een fragment van voormalig Ajax-doelman Marco Bizot van afgelopen weekend bij Aston Villa.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

In Vandaag Inside komen beelden, die viraal zijn gegaan in Engeland, voorbij waarin Bizot veel te ver uit zijn doel komt en een spits neerhaalt. "Ik vond het niet gek als een keeper zoiets deed. Dat zit in hun", merkt Van der Gijp op. "Van Breukelen stond tegen Griekenland ineens in de middencirkel. Toen schoot die Griek hem in het lege goal. Toen zeiden wij ook allemaal: wat sta je daar nou te doen? Dat wist hij zelf ook niet. Keepers doen altijd rare dingen, dat zit in hun karakter. Ze zijn wild en onbesuisd."

Van der Gijp komt vervolgens met een andere anekdote uit het verleden. "Wij hadden met Van Breukelen een discussie dat je bij dertig meter en verder geen muur hoefde te zetten. Dat is te ver, dat gaat er nóóit in. Toen gingen we naar Roemenië en hebben we het een keer uitgeprobeerd", schatert Van der Gijp. "Er komt een vrije trap van dertig meter, wij maken geen muur. Een Roemeen schiet hem keihard in de kruising. We lagen over de grond te rollen van het lachen. Alleen Hans niet."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Alfred Schreuder met Hans Kraay junior bij ESPN

'Alfred Schreuder in wachtkamer, transfer vooralsnog geblokkeerd'

0
Noa Lang na zijn treffer tegen Juventus

Lang sneert: "Hier heb ik een trainer die wél vertrouwen geeft"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws René van der Gijp
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties