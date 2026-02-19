Voormalig Ajax-doelman gaat viraal: "Zij zijn wild en onbesuisd"

In Vandaag Inside komen beelden, die viraal zijn gegaan in Engeland, voorbij waarin Bizot veel te ver uit zijn doel komt en een spits neerhaalt. "Ik vond het niet gek als een keeper zoiets deed. Dat zit in hun", merkt Van der Gijp op. "Van Breukelen stond tegen Griekenland ineens in de middencirkel. Toen schoot die Griek hem in het lege goal. Toen zeiden wij ook allemaal: wat sta je daar nou te doen? Dat wist hij zelf ook niet. Keepers doen altijd rare dingen, dat zit in hun karakter. Ze zijn wild en onbesuisd."

Van der Gijp komt vervolgens met een andere anekdote uit het verleden. "Wij hadden met Van Breukelen een discussie dat je bij dertig meter en verder geen muur hoefde te zetten. Dat is te ver, dat gaat er nóóit in. Toen gingen we naar Roemenië en hebben we het een keer uitgeprobeerd", schatert Van der Gijp. "Er komt een vrije trap van dertig meter, wij maken geen muur. Een Roemeen schiet hem keihard in de kruising. We lagen over de grond te rollen van het lachen. Alleen Hans niet."