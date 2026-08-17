'Voormalig Ajax-doelwit maakt miljoenentransfer in Eredivisie'

AZ en FC Groningen hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de transfer van Stije Resink. Dat melden verschillende bronnen aan Soccernews. De Alkmaarders betalen naar verluidt 4,5 miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder. FC Groningen heeft daarnaast een doorverkooppercentage bedongen. Eerder stond Resink in de belangstelling van Ajax, maar tot een deal kwam het niet.

Mounir Boualin meldt op X: "AZ en FC Groningen hebben op hoofdlijnen een mondeling akkoord bereikt over de transfer van Stije Resink. Als de allerlaatste details zijn gladgestreken, tekent de middenvelder snel in Alkmaar. Transfersom: 4,5 miljoen euro plus een doorverkooppercentage." De laatste details van de deal moeten nog worden afgerond. Als daar geen problemen meer uit voortkomen, zal Resink een contract voor meerdere seizoenen tekenen bij AZ. Daarmee lijkt de middenvelder, ondanks zijn huidige blessure, alsnog een transfer te gaan maken.

Resink stond afgelopen winter al nadrukkelijk in de belangstelling van meerdere clubs. Zowel Ajax als Benfica had de controlerende middenvelder hoog op het verlanglijstje staan. Vooral de interesse van de Portugese topclub was concreet. Resink bereikte zelfs een persoonlijk akkoord met Benfica.