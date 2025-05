'Voormalig Ajax-flop in belangstelling van Italiaanse topclubs'

Francisco Conceição staat in de belangstelling van AC Milan en AS Roma. De Portugese international, die vorig seizoen door Ajax werd verkocht aan FC Porto, speelt momenteel op huurbasis bij Juventus.

De 22-jarige aanvaller verruilde FC Porto in 2022 voor Ajax als beoogde opvolger van Antony, maar slaagde niet in Amsterdam. Na één doelpunt in 28 duels keerde hij terug naar Porto, dat hem later voor €10,5 miljoen definitief overnam.

Momenteel speelt Conceição op huurbasis bij Juventus, waar hij in zijn eerste seizoen goed was voor vijf goals en vier assists. De Italiaanse club heeft een optie tot koop van €30 miljoen, maar lijkt daar geen gebruik van te maken.

Zijn toekomst is daarmee onzeker. Conceição wil in het buitenland blijven en heeft een terugkeer naar FC Porto uitgesloten. Zaakwaarnemer Jorge Mendes zoekt een nieuwe club, mogelijk in Italië. Bij een overstap naar AC Milan zou Conceição worden herenigd met zijn vader Sérgio, die daar tot 2026 onder contract staat.