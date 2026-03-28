'Oud-Ajax-flop mag gratis weg; Spaanse en Italiaanse interesse'

Voormalig Ajax-speler Florian Grillitsch kan deze zomer mogelijk alweer weg bij SC Braga, ook al loopt zijn contract nog tot 2027. Volgens Sky Sport Duitsland heeft hij een clausule in zijn contract waardoor hij transfervrij kan vertrekken.

De 30-jarige Oostenrijker kwam vorig jaar over van TSG Hoffenheim en is sindsdien een vaste basisspeler bij Braga. Hij is een vaste waarde in het Portugese team dat nu in de kwartfinales van de Europa League staat.

Braga is dus tevreden over Grillitsch, maar hij heeft veel interesse van andere clubs, vooral uit Spanje en Italië. Daardoor lijkt een vertrek deze zomer goed mogelijk voor de oud-speler van Ajax, die in Amsterdam weinig speeltijd kreeg en geen goede indruk achterliet.