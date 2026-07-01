'Voormalig Ajax-flop staat voor miljoenentransfer naar Dortmund'
Benjamin Tahirovic staat in de belangstelling van Borussia Dortmund. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sports.
De voormalig middenvelder van Ajax kan terugblikken op een goed seizoen bij Brøndby en is momenteel met Bosnië & Herzegovina actief op het WK. Tahirovic heeft zich in de kijker gespeeld bij de Duitse topclub Borussia Dortmund. De club wil niet meer dan tien miljoen euro betalen.
Tahirovic kon bij Ajax niet overtuigen. De in Zweden geboren Bosniër was een van de aankopen van Sven Mislintat en werd na anderhalf seizoen in Amsterdam weer verkocht. Ajax betaalde zo'n 7,5 miljoen euro aan AS Roma en slikte bijna vijf miljoen euro verlies.
'Voormalig Ajax-flop staat voor miljoenentransfer naar Dortmund'
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